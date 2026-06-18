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Ankara'da Gökhan Kocakaya'nın kokutan düşüşü!

Jokey Gökhan Kocakaya, Ankara'da koşulan 5. yarışta izleyenleri korkutan bir düşüş yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 16:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 17:04
Haber: Sporx.com
Ankara'da Gökhan Kocakaya'nın kokutan düşüşü!
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Türkiye'nin önde gelen jokeylerinden Gökhan Kocakaya, Ankara'da koşulan 5. yarışta bindiği Liderkatı isimli safkanın tökezlemesi sonucu çok sert bir düşüş yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli jokey, olayın ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansa alındı.

Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor. İlk gelen bilgilere göre bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Sporx olarak Gökhan Kocakaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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