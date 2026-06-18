Ankara'da Gökhan Kocakaya'nın kokutan düşüşü!

Türkiye'nin önde gelen jokeylerinden Gökhan Kocakaya, Ankara'da koşulan 5. yarışta bindiği Liderkatı isimli safkanın tökezlemesi sonucu çok sert bir düşüş yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli jokey, olayın ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansa alındı.
Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor. İlk gelen bilgilere göre bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Sporx olarak Gökhan Kocakaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor. İlk gelen bilgilere göre bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Sporx olarak Gökhan Kocakaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.