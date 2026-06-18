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İsviçre - Bosna Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İsviçre - Bosna Hersek maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 18 Haziran 2026 17:53 -
Güncelleme Tarihi:
18 Haziran 2026 17:53
İsviçre - Bosna Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İsviçre - Bosna Hersek maçı canlı izle şifresiz
İsviçre - Bosna Hersek maçını ücretsiz Tivibu Spor izle | İsviçre - Bosna Hersek maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tivibu Spor'tan canlı izlenebilecek olan İsviçre - Bosna Hersek maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İsviçre - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsviçre - Bosna Hersek maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta İsviçre ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Mücadele Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tivibu Spor canlı izle, Tivibu Spor şifresiz" araması yapıyor. İsviçre - Bosna Hersek maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
İSVIÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
İsviçre - Bosna Hersek maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tivibu Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tivibu Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
İSVIÇRE - BOSNA HERSEK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İSVIÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu İsviçre, Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. İsviçre - Bosna Hersek maçı Tivibu Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İSVIÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsviçre - Bosna Hersek maçı 18 Haziran Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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