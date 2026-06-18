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Elia Caprile için 25 milyon euro istiyorlar

Cagliari, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen 24 yaşındaki kalecisi Elia Caprile için 20-25 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Elia Caprile için 25 milyon euro istiyorlar
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden bir tanesi Cagliari'nin kalecisi Elia Caprile'di. İtalyan kaleci için Serie A ekibinin belirlediği bonservis bedeli belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gelecek sezon öncesi sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu ile henüz yeni kontrata imza atmayan Beşiktaş'a gündeme gelen isimlerden bir tanesi Elia Caprile'di.

Cagliari'de forma giyen file bekçisi için İtalyan ekibinin transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

20-25 MİLYON EURO

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Serie A kulübü, 25 yaşındaki kaleciyle ilgili bonservis beklentisini belirledi. Cagliari'nin Caprile için 20 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

INTER VE FEYENOORD

Caprile ile ilgilenen kulüpler arasnda Inter ve Feyenoord'un da bulunduğu, İtalyan file bekçisinin öncelikli tercihinin Hollanda ekibinden yana olmadığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Caprile, geride kalan sezonda Cagliari formasıyla 40 maça çıktı. Kalesinde 55 gol gören genç kaleci, 8 karşılaşmada ise gol yemeyerek takımına katkı sağladı.

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