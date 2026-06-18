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Zeynep Sönmez'den ikinci turda veda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez'den ikinci turda veda
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zeynep Sönmez, ikinci turda İsviçreli Viktorija Golubic'e 7-5, 4-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Ay-yıldızlı genç tenisçi, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükselmişti.

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