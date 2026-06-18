Haber Tarihi: 18 Haziran 2026 16:53 -
Güncelleme Tarihi:
18 Haziran 2026 16:53
Roblox Erişim Engeli Kalktı mı? Roblox Türkiye'de Açıldı mı?
Türkiye'de milyonlarca oyuncunun kullandığı Roblox hakkında en çok merak edilen konulardan biri "Roblox erişim engeli kalktı mı?" sorusu olmaya devam ediyor. Özellikle platforma erişim sağlayamayan kullanıcılar, yasağın kaldırılıp kaldırılmadığını araştırıyor.
Roblox'a yönelik erişim engeli kararının ardından kullanıcılar resmi kurumlardan ve şirketten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Roblox Türkiye'de açıldı mı?Şu an itibarıyla Roblox'un Türkiye'deki erişim durumuna ilişkin resmi kararlar ve mahkeme süreçleri gündemdeki yerini koruyor. Erişim engelinin kaldırılması halinde ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna resmi açıklama yapılması bekleniyor.Kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmadığını resmi kaynaklar üzerinden kontrol edebiliyor.Roblox neden erişime kapatılmıştı?Roblox hakkında alınan erişim engeli kararının ardından platformdaki bazı içeriklerin mevzuata uygunluğu ve kullanıcı güvenliği konuları gündeme gelmişti.Yetkili kurumlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda erişim tedbirleri uygulanmış ve süreç yargı mercilerine taşınmıştı.Roblox ne zaman açılacak?
Roblox'un yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunması halinde gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak. Sürecin nasıl ilerleyeceği, ilgili kurumların kararlarına ve yürütülen görüşmelere bağlı olarak şekillenecek.Oyuncuların sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olması öneriliyor.Roblox kullanıcıları neyi bekliyor?Platformu aktif olarak kullanan milyonlarca kişi;Erişim engelinin kaldırılmasını,Resmi açıklamaların yapılmasını,Platformun yeniden kullanılabilir hale gelmesinibekliyor.Sonuç: Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?Roblox'un Türkiye'deki erişim engeline ilişkin en güncel durum, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmektedir. Kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmak için resmi duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
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