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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayım

Fenerbahçe, resmi siteden açıklama yaptı ve yeni teknik direktörün bugün açıklanacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 12:12
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayım
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi, bugün yeni teknik direktörün açıklanacağını duyurdu.

Yapılacak açıklamada, duyurulacak ismin İsmail Kartal olacağı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör konusuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır."




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