Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayım

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi, bugün yeni teknik direktörün açıklanacağını duyurdu.
Yapılacak açıklamada, duyurulacak ismin İsmail Kartal olacağı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör konusuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır."
Yapılacak açıklamada, duyurulacak ismin İsmail Kartal olacağı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör konusuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır."