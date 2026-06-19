Beşiktaş Trossard'ın alternatifini Fransa'da buldu

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı takımda El Bilal Toure ve Jota Silva ile yolların ayrılmasının ardından, kadroda orijinal mevkisi sol kanat olan oyuncu kalmaması üzerine yönetim bu bölgeye öncelik verdi.
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Kanat hücumlarına büyük önem veren Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sol kulvarın mutlaka skorer bir futbolcuyla güçlendirilmesini istedi. İtalyan çalıştırıcının, yönetime sunduğu raporda bu bölge için takımın hücum gücünü artıracak, gol ve asist katkısı yüksek bir oyuncu talep ettiği öğrenildi.
İLK HEDEF TROSSARD
Siyah-beyazlı yönetimin sol kanat transferindeki bir numaralı adayı Leandro Trossard oldu. Belçikalı futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın, İngiliz temsilcisi Arsenal ile yapacağı resmi görüşmelerin transferin sonucunda belirleyici olacağı aktarıldı.
B PLANI ZURIKO DAVITASHVILI
Beşiktaş kurmayları, Trossard transferinde istenen anlaşmanın sağlanamaması ihtimaline karşılık alternatif rotasını da belirledi. Siyah-beyazlıların, geçen sezon da kulübün transfer gündemine gelen Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'yi B planı olarak listesinde tuttuğu öğrenildi.
FRANSA'DA 20 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Gürcü futbolcu, Fransa Ligue 2'de 32 karşılaşmada görev aldı. Başarılı kanat oyuncusu, bu maçlarda 15 gol atıp 5 de asist yaparak sezonu tamamladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak değerlendirilen Davitashvili'nin, Fransız ekibi Saint Etienne ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin, transferdeki kesin hamlesini Leandro Trossard ile yürütülen görüşmelerin sonucuna göre şekillendirmesi bekleniyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'DAN SKORER KANAT TALEBİ
Kanat hücumlarına büyük önem veren Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sol kulvarın mutlaka skorer bir futbolcuyla güçlendirilmesini istedi. İtalyan çalıştırıcının, yönetime sunduğu raporda bu bölge için takımın hücum gücünü artıracak, gol ve asist katkısı yüksek bir oyuncu talep ettiği öğrenildi.
İLK HEDEF TROSSARD
Siyah-beyazlı yönetimin sol kanat transferindeki bir numaralı adayı Leandro Trossard oldu. Belçikalı futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın, İngiliz temsilcisi Arsenal ile yapacağı resmi görüşmelerin transferin sonucunda belirleyici olacağı aktarıldı.
B PLANI ZURIKO DAVITASHVILI
Beşiktaş kurmayları, Trossard transferinde istenen anlaşmanın sağlanamaması ihtimaline karşılık alternatif rotasını da belirledi. Siyah-beyazlıların, geçen sezon da kulübün transfer gündemine gelen Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'yi B planı olarak listesinde tuttuğu öğrenildi.
FRANSA'DA 20 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Gürcü futbolcu, Fransa Ligue 2'de 32 karşılaşmada görev aldı. Başarılı kanat oyuncusu, bu maçlarda 15 gol atıp 5 de asist yaparak sezonu tamamladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak değerlendirilen Davitashvili'nin, Fransız ekibi Saint Etienne ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin, transferdeki kesin hamlesini Leandro Trossard ile yürütülen görüşmelerin sonucuna göre şekillendirmesi bekleniyor.