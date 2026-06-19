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Beşiktaş Trossard'ın alternatifini Fransa'da buldu

Yeni sezon öncesi sol kanat bölgesinde eksiklik yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların ilk hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard olurken, alternatif olarak Saint Etienne'den Zuriko Davitashvili belirlendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 09:19
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Trossard'ın alternatifini Fransa'da buldu
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Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı takımda El Bilal Toure ve Jota Silva ile yolların ayrılmasının ardından, kadroda orijinal mevkisi sol kanat olan oyuncu kalmaması üzerine yönetim bu bölgeye öncelik verdi.

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Kanat hücumlarına büyük önem veren Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sol kulvarın mutlaka skorer bir futbolcuyla güçlendirilmesini istedi. İtalyan çalıştırıcının, yönetime sunduğu raporda bu bölge için takımın hücum gücünü artıracak, gol ve asist katkısı yüksek bir oyuncu talep ettiği öğrenildi.

İLK HEDEF TROSSARD

Siyah-beyazlı yönetimin sol kanat transferindeki bir numaralı adayı Leandro Trossard oldu. Belçikalı futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın, İngiliz temsilcisi Arsenal ile yapacağı resmi görüşmelerin transferin sonucunda belirleyici olacağı aktarıldı.



B PLANI ZURIKO DAVITASHVILI

Beşiktaş kurmayları, Trossard transferinde istenen anlaşmanın sağlanamaması ihtimaline karşılık alternatif rotasını da belirledi. Siyah-beyazlıların, geçen sezon da kulübün transfer gündemine gelen Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'yi B planı olarak listesinde tuttuğu öğrenildi.



FRANSA'DA 20 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Gürcü futbolcu, Fransa Ligue 2'de 32 karşılaşmada görev aldı. Başarılı kanat oyuncusu, bu maçlarda 15 gol atıp 5 de asist yaparak sezonu tamamladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak değerlendirilen Davitashvili'nin, Fransız ekibi Saint Etienne ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin, transferdeki kesin hamlesini Leandro Trossard ile yürütülen görüşmelerin sonucuna göre şekillendirmesi bekleniyor.

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