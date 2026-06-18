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Fenerbahçe'de Muriqi sonrası yeni hedef: Mauro Junior

Fenerbahçe'nin, PSV'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mauro Junior'u kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 22:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Muriqi sonrası yeni hedef: Mauro Junior
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Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler ilk hamlesini Vedat Muriqi ile gerçekleştirirken, ardından ikinci bir transfer için de önemli aşama kaydetti.

Voetbal International'ın haberine göre Fenerbahçe, PSV'nin kaptanları arasında yer alan Brezilyalı sol bek oyuncusu Mauro Junior transferinde sona yaklaştı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

12 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki futbolcu için sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemesi bekleniyor.

PSV KARİYERİ VE SÖZLEŞME DETAYI

2018 yılında PSV A Takımı'na yükselen Mauro Junior'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Hollanda ekibi formasıyla bugüne kadar 200 resmi maçta görev alan oyuncu, 9 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.  

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