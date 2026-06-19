Montella: 'Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm'

"BEN ONLARDAN DAHA FAZLA TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM!"

"YARIN BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

"ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENMELERİ SON DERECE NORMAL"

"SİZİ RAKİP HOCAMI GÖNDERDİ?"

"BU OLAN BİTENLER BENİ VE OYUNCULARI ÜZÜYOR"

"YARIN SAHADA YAPILACAKLARI HİÇ DÜŞÜNMEDİK!"

PSİKOLOG SORUSUNA YANIT: "BEN VARIM"

"BÜTÜN BUNLAR TÜRK HALKININ KARAKTERİ"

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında yarın Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, futbolcuların Paraguay maçı için sabırsızlandıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın oynanacağı San Francisco Bay Area Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, her şeyi yoluna koymak için Paraguay mücadelesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.Avustralya maçıyla ilgili konuşarak sözlerine devam eden Montella,ifadelerini kullandı.Paraguay'ın elemelerde iyi bir iş çıkardığına vurgu yapan Montella,diye konuştu.Avustralya maçının ardından takım halinde sert bir tutum sergilediklerine dikkati çeken Montella, şöyle devam etti:Paraguaylı bir basın mensubunun takımın taktiği üzerine sorduğu soru üzerineyanıtını veren Montella,ifadelerini kullandı.Doğum gününün hatırlatılmasıyla milli takıma dikkati çeken Montella,dedi.Maçlarda verilen su molalarını daha önce desteklediğini ancak son oynanan Avustralya maçıyla düşüncesinin değiştiğini söyleyen Vincenzo Montella,ifadelerini kullandı.Kendisinin görevi sebebiyle futbolculara düşündüklerini söylediğini dile getiren Montella, şöyle konuştu:Avustralya maçının ardından oyuncuların aileleriyle vakit geçirmesini sağladıklarını vurgulayan Montella,"ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun teknik ekipte spor psikoloğunun olup olmadığını sorması üzerinediyen Montella, kendisinin sonuçlara dengeli yaklaştığını sözlerine ekledi.Tarihi sonuçlardan sonra kendisini yükseklerde görmediğini sözlerine ekleyen Montella, "İaçıklamasını yaptı.Türk halkına mesaj gönderen Montella, şunları söyledi:





