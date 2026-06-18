İsviçre - Bosna Hersek maçı 75'ten sonra çıldırdı!

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.



ABD'nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre 4-1 kazandı.



İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken 75. dakikada Johan Manzambi, İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.



80. dakikada adı Fenerbahçe ile de anılan Tarih Muharemovic, kırmızı kart gördü ve Bosna Hersek'i 10 kişi bıraktı.







