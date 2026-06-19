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Brezilya, VNL'deki namağlup serisini sürdürdü!

Brezilya, Ankara'daki VNL maçında Belçika'yı 3-2 yenerek namağlup serisini 6 galibiyete çıkarırken, Belçika 4. yenilgisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 02:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Brezilya, VNL'deki namağlup serisini sürdürdü!
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Belçika'yı 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya, VNL'deki 6. galibiyetini alarak namağlup serisini sürdürdü. Belçika ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Belçika: Radovic, Van Sas, Fransen, Demeyer, Martin, Lemmens (Rampelberg, Deleu, Debouck, Maes, Nagels, Koulberg)

Brezilya: Bergmann, Duarte, Tainara, Ana Cristina, Kudiess, Carneiro (Araujo, Souza, Ratzke, Nascimento, Montibeller, Hoengen)

Setler: 20-25, 25-22, 25-21, 22-25, 13-15

Süre: 139 dakika

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