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Türk Telekom, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı

Türk Telekom, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Jaleen Smith ile yollarını ayırdığını açıklayarak oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 02:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk Telekom Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Jaleen Smith'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABD doğumlu, Hırvatistan vatandaşlığına sahip oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan Jaleen Smith, Hırvatistan milli takımında da oynuyor. Bahçeşehir Koleji formasıyla 2024–25'te Türkiye kariyerine başlayan Jaleen Smith, 2025-26 sezonu başında Türk Telekom'a transfer oldu.

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