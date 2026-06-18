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Inter, Cristian Chivu'nun sözleşmesini uzattı

Serie A temsilcisi Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam edeceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Inter, Cristian Chivu'nun sözleşmesini uzattı
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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun kontratını 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp, söz konusu gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Cristian Chivu yönetimindeki Inter, 2025-26 sezonunda Serie A'yı 87 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mavi-siyahlılar, aynı sezonda İtalya Kupası'nı da kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda turnuvaya veda etti. Inter, İtalya Süper Kupası'nda ise yarı final aşamasında elendi.

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