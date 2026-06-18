18 Haziran
Çekya-Güney Afrika
1-1
18 Haziran
İsviçre-Bosna Hersek
4-1
19 Haziran
Kanada-Katar
01:00
19 Haziran
Meksika-Güney Kore
04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
1-1

Liverpool, Victor Munoz'u transfer etti!

Liverpool, Osasuna'nın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Victor Munoz'u kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Victor Munoz'u transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sağ kanat bölgesine takviyede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere temsilcisi, Osasuna forması giyen 22 yaşındaki Victor Munoz ile anlaşma sağladı.

40 MİLYON EURO ÖDENECEK

Liverpool'un Victor Munoz transferi için 40 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

İMZAYI ABD'DE ATTI

Öte yandan Transferin, çalışma izni ve uluslararası onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacağı bildirildi.

Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı kadrosunda yer alan oyuncunun sağlık kontrollerini ABD'nin Tennessee eyaletinde tamamladığı ve uzun vadeli sözleşmeye imza attığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA

Victor Munoz, teknik direktör Andoni Iraola'nın göreve gelmesinin ardından Liverpool'un ilk transferlerinden biri oldu. Genç futbolcu, milli takım görevini tamamladıktan sonra yeni takımına katılacak.

36 MAÇTA 7 GOL - 5 ASİST

İspanya Milli Takımı ile iki maça çıkan Munoz, mart ayında Sırbistan karşısında çıktığı ilk maçta gol atarak dikkat çekmişti. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla 36 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİ

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Munoz, geçen yaz Osasuna'ya transfer olmuştu.  

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.