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Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 21:23
Haber: Sporx.com
Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
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İkinci Aziz Yıldırım döneminde İsmail Kartal'ı yeniden teknik direktörlüğe getiren Fenerbahçe, ilk transferini yaptı. 

Sarı-Lacivertliler'in prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü, İstanbul'a geldi.

Kosova'dan İstanbul'a gelen Vedat Muriqi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı.

Yıldız golcü, burada taraftarları selamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmek üzere yola çıktı. 







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FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı. Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.

KARİYERİ

Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca ile Mbappe'nin ardından 23 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.

Kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmiş oyuncu Türkiye'ye geri döndü.   

 

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