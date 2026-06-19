Gardi, Galatasaray için pazarlıkta!

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orta sahaya yıldız bir isim transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise Manchester City'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders.
GARDI'YE TAM YETKİ VERİLDİ
Bu transfer için ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verildi.
Gardi'nin Reijnders ile ilk görüşmeyi yaptığı ve maliyet anlamındaki raporunu önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile paylaşacağı öğrenildi. Bu arada sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Manchester City ile transfer pazarlığına başlayacağı bildirildi.
6-8-10 OYNUYOR
Geçen yıl Milan'dan Manchester City'ye 54.9 milyon euroya transfer olan Hollandalı yıldızın transferini teknik direktör Okan Buruk da çok istiyor.
6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Reijnders'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
GEÇEN SEZON 15 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan orta saha oyuncusu, 7 gol ve 8 asistle 15 gole katkı verdi. Yıldız oyuncu, 33 kez Hollanda Milli Takım formasını giyerken 7 gol kaydetti.
GARDI'YE TAM YETKİ VERİLDİ
Bu transfer için ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verildi.
Gardi'nin Reijnders ile ilk görüşmeyi yaptığı ve maliyet anlamındaki raporunu önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile paylaşacağı öğrenildi. Bu arada sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Manchester City ile transfer pazarlığına başlayacağı bildirildi.
6-8-10 OYNUYOR
Geçen yıl Milan'dan Manchester City'ye 54.9 milyon euroya transfer olan Hollandalı yıldızın transferini teknik direktör Okan Buruk da çok istiyor.
6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Reijnders'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
GEÇEN SEZON 15 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan orta saha oyuncusu, 7 gol ve 8 asistle 15 gole katkı verdi. Yıldız oyuncu, 33 kez Hollanda Milli Takım formasını giyerken 7 gol kaydetti.