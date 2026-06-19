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Gardi, Galatasaray için pazarlıkta!

Ünlü İtalyan menajer George Gardi, 27 yaşındaki Tijjani Reijnders'in transferi için tam yetki aldı. Galatasaray'ın İngiliz ekibiyle pazarlıklara başlaması an meselesi...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 08:58 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 08:59
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Gardi, Galatasaray için pazarlıkta!
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GARDI'YE TAM YETKİ VERİLDİ

Bu transfer için ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verildi.

Gardi'nin Reijnders ile ilk görüşmeyi yaptığı ve maliyet anlamındaki raporunu önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile paylaşacağı öğrenildi. Bu arada sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Manchester City ile transfer pazarlığına başlayacağı bildirildi.

6-8-10 OYNUYOR

Geçen yıl Milan'dan Manchester City'ye 54.9 milyon euroya transfer olan Hollandalı yıldızın transferini teknik direktör Okan Buruk da çok istiyor.

6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Reijnders'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

GEÇEN SEZON 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan orta saha oyuncusu, 7 gol ve 8 asistle 15 gole katkı verdi. Yıldız oyuncu, 33 kez Hollanda Milli Takım formasını giyerken 7 gol kaydetti. 

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