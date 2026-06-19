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Fenerbahçe'nin Kuyt görüşmesinde özür detayı!

Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile anlaşmadan önce FC Dordrecht yönetimiyle temasa geçmemesi nedeniyle özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 10:20
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin Kuyt görüşmesinde özür detayı!
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibine katılması beklenen Dirk Kuyt ile ilgili Hollanda basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla De Telegraaf'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adamla anlaşma sağladıktan sonra kulübü FC Dordrecht ile temasa geçti. Bu durumun ardından Fenerbahçe'nin Hollanda ekibinden özür dilediği öne sürüldü.

KULÜBÜNDEN TEPKİ GELDİ

FC Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, yaşanan süreçten memnun olmadıklarını belirtti.

De Zeeuw, teknik direktörle anlaşma sağlanmadan önce kulübüyle görüşülmesi gerektiğini ifade ederek, Fenerbahçe'nin izlediği yöntemi eleştirdi.

"ÖZÜR DİLEDİLER"

Hollandalı yönetici açıklamasında, "Önce teknik direktörle anlaşma sağlanıp daha sonra kulüple iletişime geçilmesini garip buluyorum. Öncelikle FC Dordrecht ile hangi şartlarda ayrılabileceği konuşulmalıydı. Ardından teknik direktörle masaya oturulmalıydı. Bu nedenle özür dilediler." ifadelerini kullandı.

De Zeeuw, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

"HENÜZ KESİN BİR ANLAŞMA YOK"

Taraflar arasındaki temasların sürdüğünü belirten Hans de Zeeuw, şu an için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Hollandalı yönetici, "Şu anda görüşüyoruz ancak taraflar hâlâ birbirinden uzak. Henüz kesinleşmiş bir anlaşma yok." değerlendirmesinde bulundu.

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