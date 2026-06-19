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Beşiktaş ve Trabzonspor, Onana ile Zhegrova için yarışta

Yeni sezon öncesi transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Beşiktaş ve Trabzonspor arasında büyük bir transfer yarışı başladı. İki ezeli rakip, kaleci André Onana ve kanat oyuncusu Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

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calendar 19 Haziran 2026 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 10:26
Haber: Posta
Beşiktaş ve Trabzonspor, Onana ile Zhegrova için yarışta
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Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalar hız kazanırken, transfer piyasasında ender görülen bir rekabet yaşanıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezon öncesinde eksik bölgelerini tamamlamak adına aynı iki futbolcuya kancayı taktı. Siyah-beyazlılar ile bordo-mavililer, iki yıldız oyuncunun transfer şartlarını zorlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KALEDE ESKİ DOST AŞKI VE BEŞİKTAŞ HAMLESİ

Transfer yarışının ilk ayağını kaleci pozisyonu oluşturuyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavi formayla başarılı müsabakalar çıkaran ve kiralık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a geri dönen André Onana, yeniden Süper Lig'in radarında.

"Fırtına" lakaplı Trabzonspor, 30 yaşındaki Kamerunlu eldiveni tekrar kadrosuna katmak için hamle yaparken, kalede yabancı tercihine yönelen Beşiktaş da devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli file bekçisinin transfer şartlarını görüşmek üzere Manchester United kulübüyle resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

KANATLAR İÇİN ZHEGROVA DERBİSİ

İki kulüp arasındaki ikinci büyük savaş ise hücum hattının kanat bölgesi için veriliyor. Geride kalan sezonda kanat oyuncularından bekledikleri skorer ve üretken performansı alamayan iki yönetim, bu bölgeyi İtalya'dan bir isimle takviye etmeyi planlıyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor, Serie A devi Juventus'un formasını giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Edon Zhegrova'yı renklerine bağlamak için İtalyan kulübüyle görüşme masasına oturdu. İki ekibin de kadrosunda görmek istediği Kosovalı yıldız oyuncunun, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, bu transfer derbisinde hangi kulübün mutlu sona ulaşacağı merakla bekleniyor.

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