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Trabzonspor'dan net Chibuike kararı!

Trabzonspor, Fulham'ın Chibuike Nwaiwu için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 11:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan net Chibuike kararı!
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunun temel taşlarını korumakta kararlı. Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Fulham'ın Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi reddetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AYRILIĞA SICAK BAKILMIYOR

2025-26 sezonunda son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Trabzonspor, yeni sezonda da zirve mücadelesi vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hareket eden yönetim, takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Chibuike Nwaiwu'nun ayrılığına sıcak bakmıyor.

REKOR TEKLİF BEKLENİYOR

Fulham'ın kısa süre içerisinde teklifini artırarak yeniden Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor. Ancak bordo-mavili yönetimin, 22 yaşındaki savunmacıyı ancak kulüp tarihine geçecek seviyede bir bonservis önerisi gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

YARIM SEZONDA DİKKAT ÇEKTİ

Ara transfer döneminde Wolfsberger'den 5.5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Chibuike Nwaiwu, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Nijeryalı stoper, yarım sezonda 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek savunmadaki katkısının yanı sıra hücumda da fark yarattı.

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