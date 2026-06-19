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Erzurumspor'dan Reyna hamlesi!

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, ABD'li milli futbolcu Giovanni Reyna'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Erzurumspor'dan Reyna hamlesi!
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Süper Lig'e yükselen Erzurumspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Mavi-beyazlıların, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen ABD'li yıldız Giovanni Reyna'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REYNA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Alman gazetesi BİLD'de yer alan habere göre Erzurumspor, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırmaya başladı.

ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası tecrübesi yaşayan Reyna'nın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

GLADBACH'TA GELECEĞİ BELİRSİZ

Giovanni Reyna'nın Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Ancak genç futbolcunun yeni sezondaki kadro planlamasında ilk 11 için düşünülmediği ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI FARKI

ABD Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Reyna, kariyerinde birçok üst düzey organizasyonda forma giydi.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 10 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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