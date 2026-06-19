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Bursaspor'dan Maxim bombası!

Yeni sezonda Süper Lig hedefleyen Bursaspor, Gaziantep FK'nın tecrübeli yıldızı Alexandru Maxim'i gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 12:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bursaspor'dan Maxim bombası!
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Orta sahaya yaratıcı bir takviye yapmak isteyen Bursaspor'un, uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Rumen yıldızı gündemine aldığı belirtildi. Kulüp yönetiminin, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

DENEYİMLİ OYUNCU

2019 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Alexandru Maxim, Süper Lig'in en deneyimli yabancı oyuncuları arasında yer alıyor.

33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla 33 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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