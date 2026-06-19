Bursaspor'dan Maxim bombası!

Yeşil-beyazlıların, Gaziantep FK forması giyen tecrübeli futbolcu Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10 NUMARA ARAYIŞI
Orta sahaya yaratıcı bir takviye yapmak isteyen Bursaspor'un, uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Rumen yıldızı gündemine aldığı belirtildi. Kulüp yönetiminin, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
DENEYİMLİ OYUNCU
2019 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Alexandru Maxim, Süper Lig'in en deneyimli yabancı oyuncuları arasında yer alıyor.
33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla 33 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Orta sahaya yaratıcı bir takviye yapmak isteyen Bursaspor'un, uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Rumen yıldızı gündemine aldığı belirtildi. Kulüp yönetiminin, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
DENEYİMLİ OYUNCU
2019 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Alexandru Maxim, Süper Lig'in en deneyimli yabancı oyuncuları arasında yer alıyor.
33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla 33 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.