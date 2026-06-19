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Brezilyalı voleybolcu Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü

Brezilyalı voleybolcu Ana Cristina, Türkiye'deki voleybola duyulan ilgi ve gelişimi hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 12:20 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Brezilyalı voleybolcu Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü
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Brezilyalı milli voleybolcu Ana Cristina, Türkiye'nin son yıllarda voleybolda büyük gelişim gösterdiğini, dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya Milli Takımı forması giyen Fenerbahçe Medicanalı voleybolcu Ana Cristina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir yükseliş yakaladığına dikkati çekti.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Türkiye'nin güçlü oyunculara ve iyi bir takım uyumuna sahip olduğunu vurgulayan Ana Cristina, "Türkiye sadece lig düzeyinde değil, milli takım seviyesinde de çok gelişti. 2023 yılında neredeyse her şeyi kazandılar. Hala geliştirebilecekleri alanlar var ama çok iyi ilerliyorlar. Diğer uluslararası takımlarla kıyaslandığında kesinlikle öndeler. Dünyanın en iyi takımlarından biri." ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜN YAPISI GERÇEKTEN HARİKA"

Fenerbahçe'nin kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi olduğunu hatırlatan Ana Cristina, sarı-lacivertli kulüpte önemli gelişim gösterdiğini belirterek, "Fenerbahçe benim ilk uluslararası kulübüm. Burada kendimi çok geliştireceğimi biliyordum ve gelişmeye devam ediyorum. Kulübün yapısı gerçekten harika. Takım olarak da her antrenmanda birbirimizi daha iyi olmak için zorluyoruz. Bu da gelişimime çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de yaşadığı en özel anılar arasında lig şampiyonluklarının bulunduğunu aktaran Brezilyalı smaçör, "2023'te Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandığımız sezon benim için çok özeldi. Önce VakıfBank'ı, ardından Eczacıbaşı'nı yendik. Ertesi yıl da yeniden şampiyon olduk. Bunlar kariyerimde unutamayacağım anılar arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk mutfağında özellikle tatlıları sevdiğini de dile getiren Ana Cristina, "Baklavayı severim. Başlangıçta çok yemek denememiştim. Şimdi benim için her şey daha tanıdık, alıştım ve gerçekten seviyorum. Sanırım en sevdiğim ise mercimek çorbası." şeklinde sözlerini tamamladı.

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