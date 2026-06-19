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Icardi'ye dert oldu; lüks villanın sahibi peşini bırakmıyor!

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermeyen Mauro Icardi, Göktürk'te oturduğu lüks villanın 4 aylık kira bedeli olan 168 bin doları (yaklaşık 8 milyon TL) ödemeden evi tahliye etmişti. Ev sahibi, sözleşme gereği kalan bedeli ödemekle yükümlü olan Arjantinli futbolcuyu icraya vermişti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 11:59
Haber: Sabah
Icardi'ye dert oldu; lüks villanın sahibi peşini bırakmıyor!
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Galatasaray'daki geleceği belirsizliği koruyan Mauro Icardi ile İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te oturduğu eski evin sahibi arasındaki gerilim devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı. Evin yıllık kirasının 504 bin dolar (yaklaşık 23 milyon TL) olduğu belirtildi. Oyuncu, bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı.

Bunun üzerine ev sahibi, kalan ayların kira bedeli olan yaklaşık 8 milyon TL'nin de ödenmesini talep etti.

İCRA HAMLESİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak, itirazın iptali için dava açtı. Icardi olumsuz cevap verince ev sahibi, icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti.

Şirket, sözleşme gereği kalan 4 aylık kira bedeli olan yaklaşık 8 milyon TL'nin de ödenmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, dosyayı kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde görülecek. 

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