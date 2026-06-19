Luka Doncic, Lakers'ın '2026 yazı' planının hayata geçmesini bekliyor

ESPN'in haberine göre Luka Doncic, sezonun sona ermesinin ardından Los Angeles Lakers Basketbol Operasyonları Başkanı Rob Pelinka ve başantrenör JJ Redick ile sürekli iletişim halinde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Altı kez All-Star seçilen Sloven yıldızın, Lakers yönetiminin uzun süredir sözünü verdiği ve "2026 Yazı" olarak tanımlanan kadro yapılanmasını artık hayata geçirmesini beklediği belirtildi.
Doncic'e yakın bir kaynak, yıldız oyuncunun şampiyonluk hedefi konusunda son derece sabırsız olduğunu söyledi.
"Luka, şampiyonluk seviyesinde bir takımın dün kurulmuş olmasını istiyor," diyen kaynak, şöyle devam etti:
"Takas gerçekleştiğinden beri bize sürekli '2026 yazında göreceksiniz, 2026 yazında size göstereceğiz' dediler. Bu yüzden 2026 yazının gelmiş olmasından dolayı çok heyecanlıyız."
Geçtiğimiz sezon maç başına 33.5 sayı ortalamasıyla NBA'in sayı kralı olan Doncic'in sezonu, sol arka adalesinde yaşadığı ikinci derece sakatlık nedeniyle erken sona ermişti.
28 Mayıs'ta yeniden basketbol aktivitelerine başlamasına izin verilen yıldız oyuncunun tamamen sağlıklı olduğu ve Slovenya'daki bireysel antrenman programına başladığı bildirildi.
Bir kaynak, Doncic için, "Tam anlamıyla çalışma moduna geçmiş durumda," ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki süperstarın Pelinka ve Redick'e ilettiği en önemli kadro talebi ise oldukça net. Bir kaynağın ifadesine göre Doncic'in "her şeyden önce istediği şeyin" elit seviyede bir pivot olduğu söylendi.
Doncic'in bu isteğinin hem hücum hem de savunma nedenlerine dayandığı ifade edildi.
Çembere devrilebilen atletik bir uzun oyuncunun Doncic'in zaten üst düzey olan hücum repertuvarını daha da geliştireceği düşünülürken, savunmada da güçlü bir uzun rotasyonunun Batı Konferansı'nın en güçlü yıldızlarıyla mücadele etmek için gerekli olduğu belirtiliyor.
Bu sezon MVP oylamasında Doncic'in önünde yer alan Victor Wembanyama ve Nikola Jokic gibi oyuncular da bu değerlendirmede önemli rol oynuyor.
Lakers'ın mevcut uzunları Deandre Ayton ve Jaxson Hayes'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Ayton'ın 29 Haziran'a kadar kullanabileceği 8.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Opsiyonu reddetmesi halinde serbest oyuncu olacak.
Hayes ise sözleşmesi sona erdiği için sınırsız serbest oyuncu durumunda ve geçen sezon veteran minimum kontrata yakın bir ücretle oynamasının ardından zam alması bekleniyor.
Haberde ayrıca Doncic'in sezon bittikten sonra LeBron James ve Austin Reaves ile iletişim kurmaya devam ettiği ancak iki oyuncuyu da aktif şekilde takımda kalmaları için ikna etmeye çalışmadığı belirtildi.
Kaynaklara göre takım arkadaşları arasındaki konuşmaların büyük bölümü, Doncic'in şubat ayında ilgi duymaya başladığı golf üzerine gerçekleşiyor.
Doncic'e yakın bir kaynak, yıldız oyuncunun şampiyonluk hedefi konusunda son derece sabırsız olduğunu söyledi.
"Luka, şampiyonluk seviyesinde bir takımın dün kurulmuş olmasını istiyor," diyen kaynak, şöyle devam etti:
"Takas gerçekleştiğinden beri bize sürekli '2026 yazında göreceksiniz, 2026 yazında size göstereceğiz' dediler. Bu yüzden 2026 yazının gelmiş olmasından dolayı çok heyecanlıyız."
Geçtiğimiz sezon maç başına 33.5 sayı ortalamasıyla NBA'in sayı kralı olan Doncic'in sezonu, sol arka adalesinde yaşadığı ikinci derece sakatlık nedeniyle erken sona ermişti.
28 Mayıs'ta yeniden basketbol aktivitelerine başlamasına izin verilen yıldız oyuncunun tamamen sağlıklı olduğu ve Slovenya'daki bireysel antrenman programına başladığı bildirildi.
Bir kaynak, Doncic için, "Tam anlamıyla çalışma moduna geçmiş durumda," ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki süperstarın Pelinka ve Redick'e ilettiği en önemli kadro talebi ise oldukça net. Bir kaynağın ifadesine göre Doncic'in "her şeyden önce istediği şeyin" elit seviyede bir pivot olduğu söylendi.
Doncic'in bu isteğinin hem hücum hem de savunma nedenlerine dayandığı ifade edildi.
Çembere devrilebilen atletik bir uzun oyuncunun Doncic'in zaten üst düzey olan hücum repertuvarını daha da geliştireceği düşünülürken, savunmada da güçlü bir uzun rotasyonunun Batı Konferansı'nın en güçlü yıldızlarıyla mücadele etmek için gerekli olduğu belirtiliyor.
Bu sezon MVP oylamasında Doncic'in önünde yer alan Victor Wembanyama ve Nikola Jokic gibi oyuncular da bu değerlendirmede önemli rol oynuyor.
Lakers'ın mevcut uzunları Deandre Ayton ve Jaxson Hayes'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Ayton'ın 29 Haziran'a kadar kullanabileceği 8.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Opsiyonu reddetmesi halinde serbest oyuncu olacak.
Hayes ise sözleşmesi sona erdiği için sınırsız serbest oyuncu durumunda ve geçen sezon veteran minimum kontrata yakın bir ücretle oynamasının ardından zam alması bekleniyor.
Haberde ayrıca Doncic'in sezon bittikten sonra LeBron James ve Austin Reaves ile iletişim kurmaya devam ettiği ancak iki oyuncuyu da aktif şekilde takımda kalmaları için ikna etmeye çalışmadığı belirtildi.
Kaynaklara göre takım arkadaşları arasındaki konuşmaların büyük bölümü, Doncic'in şubat ayında ilgi duymaya başladığı golf üzerine gerçekleşiyor.