Beşiktaş'a konserlerden 5 milyon dolarlık gelir

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nı futbol maçları dışında etkinlikler için de kullanarak önemli bir gelir kalemi oluşturdu. Gerçekleştirilen konser organizasyonlarının ardından Beşiktaş'ın kasasına giren net tutar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GARANTİ ÜCRET 3.5 MİLYON DOLAR
Edinilen bilgilere göre, siyah-beyazlı yönetim stadyumda düzenlenen konser etkinliklerinden ilk etapta 3.5 milyon dolar tutarında bir gelir elde etti. Bu rakamın, organizasyonlar için yapılan anlaşmalar doğrultusundaki garanti ücreti kapsadığı ifade edildi.
CİRO PAYIYLA 5 MİLYON DOLARA ULAŞTI
Elde edilen garanti kazancın yanı sıra, anlaşmalarda Beşiktaş Kulübü'ne ayrılan bir ciro payı da bulunduğu aktarıldı. Etkinliklerden sağlanan ciro payının da eklenmesiyle birlikte, siyah-beyazlıların konserlerden elde ettiği toplam gelirin yaklaşık 5 milyon dolar seviyesine kadar çıktığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, siyah-beyazlı yönetim stadyumda düzenlenen konser etkinliklerinden ilk etapta 3.5 milyon dolar tutarında bir gelir elde etti. Bu rakamın, organizasyonlar için yapılan anlaşmalar doğrultusundaki garanti ücreti kapsadığı ifade edildi.
CİRO PAYIYLA 5 MİLYON DOLARA ULAŞTI
Elde edilen garanti kazancın yanı sıra, anlaşmalarda Beşiktaş Kulübü'ne ayrılan bir ciro payı da bulunduğu aktarıldı. Etkinliklerden sağlanan ciro payının da eklenmesiyle birlikte, siyah-beyazlıların konserlerden elde ettiği toplam gelirin yaklaşık 5 milyon dolar seviyesine kadar çıktığı belirtildi.