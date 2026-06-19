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Beşiktaş'a konserlerden 5 milyon dolarlık gelir

Beşiktaş Kulübü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen konser etkinliklerinden elde ettiği gelir netleşti. Siyah-beyazlıların, garanti ücret ve ciro payıyla birlikte kasasına yaklaşık 5 milyon dolar koyduğu belirtildi.

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calendar 19 Haziran 2026 11:24
Haber: Sabah
Beşiktaş'a konserlerden 5 milyon dolarlık gelir
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Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nı futbol maçları dışında etkinlikler için de kullanarak önemli bir gelir kalemi oluşturdu. Gerçekleştirilen konser organizasyonlarının ardından Beşiktaş'ın kasasına giren net tutar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GARANTİ ÜCRET 3.5 MİLYON DOLAR

Edinilen bilgilere göre, siyah-beyazlı yönetim stadyumda düzenlenen konser etkinliklerinden ilk etapta 3.5 milyon dolar tutarında bir gelir elde etti. Bu rakamın, organizasyonlar için yapılan anlaşmalar doğrultusundaki garanti ücreti kapsadığı ifade edildi.

CİRO PAYIYLA 5 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Elde edilen garanti kazancın yanı sıra, anlaşmalarda Beşiktaş Kulübü'ne ayrılan bir ciro payı da bulunduğu aktarıldı. Etkinliklerden sağlanan ciro payının da eklenmesiyle birlikte, siyah-beyazlıların konserlerden elde ettiği toplam gelirin yaklaşık 5 milyon dolar seviyesine kadar çıktığı belirtildi.

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