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Trae Young'ın Wizards ile yeniden anlaşması bekleniyor

Yıldız oyuncu Trae Young'ın Washington Wizards ile bulunan 48.97 milyon dolarlık sözleşmesini reddederek serbest oyuncu piyasasına çıkma kararı, lig çevrelerinde uzun süredir beklenen bir gelişme olarak görülüyordu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Trae Young'ın Wizards ile yeniden anlaşması bekleniyor
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Yıldız oyuncu Trae Young'ın Washington Wizards ile bulunan 48.97 milyon dolarlık sözleşmesini reddederek serbest oyuncu piyasasına çıkma kararı, lig çevrelerinde uzun süredir beklenen bir gelişme olarak görülüyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buna rağmen Young'ın sonunda yeniden Wizards ile sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.

Haberde, yıldız oyun kurucunun farklı takımlarla görüşmeler gerçekleştirebileceği ancak bunun büyük ölçüde prosedür gereği olacağı ifade edildi.

Wizards, Young'ı ocak ayında Atlanta Hawks'tan takas yoluyla kadrosuna katmış ve böylece oyuncunun Hawks kariyeri sona ermişti.

Young, Atlanta'yı 2021 yılında Doğu Konferansı Finalleri'ne taşıyan isim olmuştu.

ESPN'den Brian Windhorst konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Trae Young ocak ayında takas edildiğinde bunun sözleşmesinden çıkacağı bilgisiyle gerçekleşti."

"Aynı zamanda sezonun geri kalanında forma giymeyeceği bilgisi de vardı. Görüntüyü korumak adına bir veya iki takımla görüşebilir. Ancak sonunda Wizards ile yeniden sözleşme imzalayacak. Muhtemelen üç yıllık ve oldukça büyük bir kontrat olacak."

NBA gazetecisi Marc Stein da bu ay içerisinde Young'ın Wizards ile yaklaşık üç yıl ve 120 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapmasının beklendiğini bildirmişti.

Young, takasın ardından Wizards formasıyla yalnızca beş maçta görev aldı.

Yıldız guard bu karşılaşmalarda 20.7 dakika ortalama süre alırken 15.2 sayı, 3.0 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları yakaladı.

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