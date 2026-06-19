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Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!

Galatasaray'ın inadı inat. Liverpool'dan Van Dijk'ı transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası bitmeden bu işi sonuçlandırmaya kararlı. Şu ana kadar tecrübeli stoperle birçok kez temas kuruldu. Dijk "Evet" dediği anda, Liverpool'a resmi teklif götürülecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 11:32
Haber: Fanatik
Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
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Kadrosuna 3-4 takviye yapmaya hazırlanan, 10+4 kuralı nedeniyle zorlansa da özellikle kritik bölgelere önemli isimler bakan Galatasaray'ın son rotası Dünya Kupası... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Virgil van Dijk'a bir kez daha haber yolladı.

Daha önce de temas kurulan, ancak görüşmek için Dünya Kupası sonrasını işaret eden 34 yaşındaki stoper konusunda aceleci davranan Galatasaray Yönetimi, turnuva bitmeden önce operasyonu olumlu şekilde sonuçlandırmanın hesapları içinde.

'EVET' DEDİĞİ ANDA OPERASYON HIZLANACAK

Van Dijk "Evet" dediği takdirde, Galatasaraylı yetkililer hiç vakit kaybetmeden Liverpool ile masaya oturacak ve kısa süre içerisinde bonservis sorununu çözecek. Böylece ilk etapta hedeflenen, 2026-2027 sezonuna savunmada Van Dijk - Sanchez tandemiyle girebilmek. Bu durumda Türk Milli Takımı'nın stoperi Abdülkerim de rotasyona girecek ve kadroda ciddi bir derinlik sağlanacak.

SAVUNMANIN LİDERİ OLACAK

Hollanda Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı Dünya Kupası ilk maçında golünü de atan tecrübeli stoper, ilerleyen yaşına rağmen güçlü fiziğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek Van Dijk'ı savunmanın lideri yapmak istiyor. 

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