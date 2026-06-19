19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Galatasaray'da Emirhan İlkhan sesleri

Yabancı sınırını düşünen Galatasaray, Torino forması giyen Emirhan İlkhan için girişimde bulunacak. İtalyan ekibi 6 milyon euro talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 10:57
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Emirhan İlkhan sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezonda yabancı kuralının değişip değişmeyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetimi takıma yerli takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye'de aradığı ismi bulamayan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ı gündemine aldı. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar yabancı kuralı nedeniyle orta sahaya Türk bir oyuncu transfer etmek istiyor ve öncelik verdiği isim Torino forması giyen eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan oldu.

Tuttomercato'ya göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna sarı-kırmızılı takımın bir süredir ilgisi bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği genç futbolcu için Torino'nun beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

Sözleşmesindeki opsiyon kullanılan Emirhan'ın mukavelesi 2027 yılının haziran ayına kadar uzatılmıştı. Sarı-kırmızılılar ya Torino ile masaya oturup bu bedeli aşağıya çekmeye çalışacak ya da gelecek sezon bedelsiz transfer etmeye çalışacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.