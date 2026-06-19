Galatasaray'da Emirhan İlkhan sesleri

Yeni sezonda yabancı kuralının değişip değişmeyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetimi takıma yerli takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'de aradığı ismi bulamayan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ı gündemine aldı. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar yabancı kuralı nedeniyle orta sahaya Türk bir oyuncu transfer etmek istiyor ve öncelik verdiği isim Torino forması giyen eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan oldu.
Tuttomercato'ya göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna sarı-kırmızılı takımın bir süredir ilgisi bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği genç futbolcu için Torino'nun beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.
Sözleşmesindeki opsiyon kullanılan Emirhan'ın mukavelesi 2027 yılının haziran ayına kadar uzatılmıştı. Sarı-kırmızılılar ya Torino ile masaya oturup bu bedeli aşağıya çekmeye çalışacak ya da gelecek sezon bedelsiz transfer etmeye çalışacak.
Tuttomercato'ya göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna sarı-kırmızılı takımın bir süredir ilgisi bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği genç futbolcu için Torino'nun beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.
Sözleşmesindeki opsiyon kullanılan Emirhan'ın mukavelesi 2027 yılının haziran ayına kadar uzatılmıştı. Sarı-kırmızılılar ya Torino ile masaya oturup bu bedeli aşağıya çekmeye çalışacak ya da gelecek sezon bedelsiz transfer etmeye çalışacak.