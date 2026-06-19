Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? 2026 Muharrem Ayı Bitiş Tarihi

Aşure günü ve Muharrem ayının son tarihi, hicri takvime göre takip ediliyor. Muharrem ayının bitişiyle birlikte Safer ayı başlayacak.

2026 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?

Muharrem ayının başlangıcı ve bitiş tarihi, ayın görülmesine bağlı olarak hicri takvime göre belirleniyor. 2026 yılında Muharrem ayının Temmuz ayı içerisinde sona ermesi bekleniyor.

Hicri aylar, miladi takvimden farklı olarak her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor.

Muharrem ayından sonra hangi ay gelir?

Hicri takvim sıralamasına göre Muharrem ayından sonra Safer ayı gelir. İslam takviminde aylar şu sırayla devam eder:

Muharrem

Safer

Rebiülevvel

Rebiülahir

Cemaziyelevvel

Cemaziyelahir

Recep

Şaban

Ramazan

Şevval

Zilkade

Zilhicce

Muharrem ayının önemi nedir?

Muharrem ayı, İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı aylardan biridir. Bu ay içerisinde yer alan Aşure günü de Müslümanlar tarafından farklı şekillerde idrak edilir.

Aşure günü; paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi anlamlarla anılır.

Aşure günü ne zamandı?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü, her yıl hicri takvime göre değişir. Vatandaşlar bu tarihte yapılan ibadetleri ve gelenekleri yakından takip eder.

Sonuç: Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor?

2026 Muharrem ayının bitiş tarihi hicri takvime göre belirleniyor. Muharrem ayının Temmuz 2026 döneminde sona ermesi ve ardından Safer ayının başlaması bekleniyor. Kesin tarih, resmi dini takvim açıklamalarıyla netleşiyor.