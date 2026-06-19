Haber Tarihi: 19 Haziran 2026 12:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 12:29

Roblox Açıldı mı 2026? Roblox Türkiye'de Erişime Açıldı mı?

Türkiye'de milyonlarca oyuncunun kullandığı Roblox platformu hakkında "Roblox açıldı mı 2026?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Erişim engeli nedeniyle platforma giremeyen kullanıcılar, Roblox'un yeniden kullanılabilir olup olmadığını araştırıyor.

Roblox Açıldı mı 2026? Roblox Türkiye'de Erişime Açıldı mı?
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Oyuncular, Roblox Türkiye'de açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı ve platform ne zaman aktif olacak sorularına yanıt arıyor.
Roblox Türkiye'de erişime açıldı mı?

Roblox'un Türkiye'deki erişim durumu, yetkili kurumların açıklamaları ve alınacak yeni kararlarla netlik kazanıyor. Platformun tamamen açılması veya erişim durumunda değişiklik olması halinde resmi duyurular yapılıyor.

Kullanıcıların sosyal medyada yayılan doğrulanmamış paylaşımlara karşı dikkatli olması öneriliyor.

Roblox neden kapanmıştı?

Roblox hakkında alınan erişim engeli kararının ardından platformdaki içeriklerin güvenliği ve kullanıcı deneyimiyle ilgili konular gündeme gelmişti.

Yetkili kurumların değerlendirmeleri sonucunda uygulanan erişim tedbiri sonrası milyonlarca oyuncu platforma ulaşmakta sorun yaşamıştı.

Roblox ne zaman açılacak?


Roblox'un yeniden tamamen erişime açılacağı tarih konusunda kesin bir açıklama yapılması halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Oyuncular;

Resmi kurum açıklamalarını,
Roblox tarafından yapılacak duyuruları,
Güncel erişim durumunu

takip ediyor.

Roblox kullanıcıları bekliyor

Türkiye'deki Roblox oyuncuları, oyunun yeniden aktif hale gelmesini bekliyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler olan platformun durumu, oyun dünyasında da yakından takip ediliyor.

Sonuç: Roblox Açıldı mı 2026?

Roblox'un 2026 yılında Türkiye'de açılıp açılmadığıyla ilgili en güncel bilgiler resmi açıklamalarla netleşiyor. Kullanıcıların doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri gerekiyor.

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