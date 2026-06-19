Hull City'nin fikstürü açıklandı!

Premier Lig'de 2026-27 sezonunun fikstürü belli olurken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maç programı da netleşti. Premier Lig'e dönüş yapan takım sezonu 22 Ağustos'ta sahasında Manchester United karşısında açacak.
HULL CITY'NİN 2026-27 PREMIER LİG FİKSTÜRÜ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 Ağustos: Hull City - Manchester United
29 Ağustos: Coventry City - Hull City
5 Eylül: Hull City - Aston Villa
12 Eylül: Chelsea - Hull City
19 Eylül: Newcastle United - Hull City
10 Ekim: Hull City - Everton
17 Ekim: Fulham - Hull City
24 Ekim: Hull City - Brentford
31 Ekim: Hull City - Ipswich Town
7 Kasım: Arsenal - Hull City
21 Kasım: Hull City - Brighton
28 Kasım: Crystal Palace - Hull City
2 Aralık: Hull City - Nottingham Forest
5 Aralık: Bournemouth - Hull City
12 Aralık: Hull City - Tottenham
19 Aralık: Manchester City - Hull City
26 Aralık: Hull City - Liverpool
30 Aralık: Hull City - Leeds United
2 Ocak: Sunderland - Hull City
6 Ocak: Nottingham Forest - Hull City
16 Ocak: Hull City - Arsenal
23 Ocak: Ipswich Town - Hull City
30 Ocak: Hull City - Crystal Palace
6 Şubat: Brighton - Hull City
10 Şubat: Hull City - Sunderland
20 Şubat: Liverpool - Hull City
27 Şubat: Hull City - Manchester City
3 Mart: Leeds United - Hull City
13 Mart: Aston Villa - Hull City
20 Mart: Hull City - Chelsea
10 Nisan: Manchester United - Hull City
17 Nisan: Hull City - Coventry City
24 Nisan: Tottenham - Hull City
1 Mayıs: Hull City - Bournemouth
8 Mayıs: Everton - Hull City
15 Mayıs: Hull City - Fulham
23 Mayıs: Brentford - Hull City
30 Mayıs: Hull City - Newcastle United
HULL CITY'NİN 2026-27 PREMIER LİG FİKSTÜRÜ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 Ağustos: Hull City - Manchester United
29 Ağustos: Coventry City - Hull City
5 Eylül: Hull City - Aston Villa
12 Eylül: Chelsea - Hull City
19 Eylül: Newcastle United - Hull City
10 Ekim: Hull City - Everton
17 Ekim: Fulham - Hull City
24 Ekim: Hull City - Brentford
31 Ekim: Hull City - Ipswich Town
7 Kasım: Arsenal - Hull City
21 Kasım: Hull City - Brighton
28 Kasım: Crystal Palace - Hull City
2 Aralık: Hull City - Nottingham Forest
5 Aralık: Bournemouth - Hull City
12 Aralık: Hull City - Tottenham
19 Aralık: Manchester City - Hull City
26 Aralık: Hull City - Liverpool
30 Aralık: Hull City - Leeds United
2 Ocak: Sunderland - Hull City
6 Ocak: Nottingham Forest - Hull City
16 Ocak: Hull City - Arsenal
23 Ocak: Ipswich Town - Hull City
30 Ocak: Hull City - Crystal Palace
6 Şubat: Brighton - Hull City
10 Şubat: Hull City - Sunderland
20 Şubat: Liverpool - Hull City
27 Şubat: Hull City - Manchester City
3 Mart: Leeds United - Hull City
13 Mart: Aston Villa - Hull City
20 Mart: Hull City - Chelsea
10 Nisan: Manchester United - Hull City
17 Nisan: Hull City - Coventry City
24 Nisan: Tottenham - Hull City
1 Mayıs: Hull City - Bournemouth
8 Mayıs: Everton - Hull City
15 Mayıs: Hull City - Fulham
23 Mayıs: Brentford - Hull City
30 Mayıs: Hull City - Newcastle United