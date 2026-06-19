LeBron James'in Lakers'ta kalması bekleniyor, Warriors en güçlü alternatif

ESPN'e konuşan çok sayıda lig kaynağına göre LeBron James'in kariyerindeki 24. NBA sezonu için en olası adres yine Los Angeles Lakers olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak Golden State Warriors'ın da ciddi ve gerçekçi bir alternatif olarak öne çıktığı ifade ediliyor.
James'e yakın bir kaynak, LeBron'un Luka Doncic ile birlikte oynamaktan son derece memnun olduğunu söyledi.
"LeBron, Luka ile oynamayı seviyor," ifadeleri kullanıldı.
Haberde, James'in yeni kontratında geçmiş yıllardaki maaş seviyelerini talep etmesinin beklenmediği belirtildi.
Lakers teorik olarak James'e üç yıl için toplam 182 milyon dolara kadar uzanan bir sözleşme önerebiliyor.
Ancak lig çevrelerinde bu seviyede bir kontratın gerçekleşmesini bekleyen neredeyse kimse bulunmuyor.
Bunun yerine yıllık 20 ila 30 milyon dolar aralığında bir anlaşmanın daha gerçekçi olduğu değerlendiriliyor.
Böyle bir maaş seviyesinin Lakers'a Austin Reaves'i takımda tutma ve kadronun geri kalanını güçlendirme konusunda önemli esneklik sağlayacağı ifade ediliyor.
Warriors ise James'e yalnızca vergi mükellefi olmayan orta seviye istisnası kapsamında yaklaşık 15.1 milyon dolarlık bir teklif sunabiliyor.
Bu rakam, LeBron'un geçen sezon kazandığı maaştan yaklaşık 37 milyon dolar daha düşük.
LeBron'un menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul ise yaklaşık 10 ila 12 takımın James'in durumu hakkında kendileriyle iletişime geçtiğini doğruladı.
Ancak Paul, LeBron'un ailesiyle çıktığı tatilden dönmeden önce herhangi bir ciddi görüşme yapılmayacağını belirtti.
Bu tatilin bir bölümünde, James'in 2016 yılında Cleveland Cavaliers ile kazandığı şampiyonluk takımındaki eski takım arkadaşlarıyla bir araya geleceği de aktarıldı.
Paul, ESPN'deki Pat McAfee Show programında şu ifadeleri kullandı:
"Ortada dolaşan şeylerin hiçbirine inanmayın çünkü ben kendisiyle bu konuda tek bir görüşme bile yapmadım."
Öte yandan LeBron'un büyük oğlu Bronny James'in gelecek sezon için Lakers ile kısmen garantili bir sözleşmesi bulunuyor.
James'e yakın bir kaynak, LeBron'un Luka Doncic ile birlikte oynamaktan son derece memnun olduğunu söyledi.
"LeBron, Luka ile oynamayı seviyor," ifadeleri kullanıldı.
Haberde, James'in yeni kontratında geçmiş yıllardaki maaş seviyelerini talep etmesinin beklenmediği belirtildi.
Lakers teorik olarak James'e üç yıl için toplam 182 milyon dolara kadar uzanan bir sözleşme önerebiliyor.
Ancak lig çevrelerinde bu seviyede bir kontratın gerçekleşmesini bekleyen neredeyse kimse bulunmuyor.
Bunun yerine yıllık 20 ila 30 milyon dolar aralığında bir anlaşmanın daha gerçekçi olduğu değerlendiriliyor.
Böyle bir maaş seviyesinin Lakers'a Austin Reaves'i takımda tutma ve kadronun geri kalanını güçlendirme konusunda önemli esneklik sağlayacağı ifade ediliyor.
Warriors ise James'e yalnızca vergi mükellefi olmayan orta seviye istisnası kapsamında yaklaşık 15.1 milyon dolarlık bir teklif sunabiliyor.
Bu rakam, LeBron'un geçen sezon kazandığı maaştan yaklaşık 37 milyon dolar daha düşük.
LeBron'un menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul ise yaklaşık 10 ila 12 takımın James'in durumu hakkında kendileriyle iletişime geçtiğini doğruladı.
Ancak Paul, LeBron'un ailesiyle çıktığı tatilden dönmeden önce herhangi bir ciddi görüşme yapılmayacağını belirtti.
Bu tatilin bir bölümünde, James'in 2016 yılında Cleveland Cavaliers ile kazandığı şampiyonluk takımındaki eski takım arkadaşlarıyla bir araya geleceği de aktarıldı.
Paul, ESPN'deki Pat McAfee Show programında şu ifadeleri kullandı:
"Ortada dolaşan şeylerin hiçbirine inanmayın çünkü ben kendisiyle bu konuda tek bir görüşme bile yapmadım."
Öte yandan LeBron'un büyük oğlu Bronny James'in gelecek sezon için Lakers ile kısmen garantili bir sözleşmesi bulunuyor.