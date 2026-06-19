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Beşiktaş'tan ayrılan Jota Silva'dan Rafa Silva'ya övgü!

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı deneyimli sol kanat oyuncusu Jota Silva, Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vatandaşı Rafa Silva'nın yeteneklerinden övgüyle bahseden Jota, geçmişte saniyelerle iptal olan Sporting Lizbon transferinin perde arkasını da anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 12:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan ayrılan Jota Silva'dan Rafa Silva'ya övgü!
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Siyah-beyazlı ekibin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı deneyimli sol kanat oyuncusu Jota Silva, Portekiz basınına samimi açıklamalarda bulundu. Ülkesinin önde gelen medya organlarından Record gazetesinin sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu, Beşiktaş'taki vatandaşı Rafa Silva'nın performansına dikkat çekti.

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Rafa Silva'nın hücum organizasyonlarındaki etkisine ve oyun kurucu özelliklerine vurgu yapan Jota Silva, yetenekli oyuncuya övgüler yağdırdı. Saha içindeki liderliğinden bahseden Jota, "Onun sahadaki dokunuşu gerçekten eşsiz. Rafa Silva ile aynı takımda oynamak bir futbolcu için çok büyük bir artı" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİM SANİYELERLE SUYA DÜŞTÜ"

Röportajda kariyerine dair çarpıcı bir itirafta da bulunan Jota Silva, geçen transfer döneminin son saatlerinde Sporting Lizbon ile masaya oturduğunu doğruladı. Portekiz deviyle her konuda el sıkıştıklarını ancak resmi işlemlerin yetişmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Sporting Lizbon ile her konuda anlaşmıştık ancak bürokratik engelleri aşamadık. Tüm o süreç çok hızlı gelişti ve ne yazık ki transfer saniyelerle suya düştü" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

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