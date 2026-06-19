Beşiktaş'tan ayrılan Jota Silva'dan Rafa Silva'ya övgü!

Siyah-beyazlı ekibin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı deneyimli sol kanat oyuncusu Jota Silva, Portekiz basınına samimi açıklamalarda bulundu. Ülkesinin önde gelen medya organlarından Record gazetesinin sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu, Beşiktaş'taki vatandaşı Rafa Silva'nın performansına dikkat çekti.
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Rafa Silva'nın hücum organizasyonlarındaki etkisine ve oyun kurucu özelliklerine vurgu yapan Jota Silva, yetenekli oyuncuya övgüler yağdırdı. Saha içindeki liderliğinden bahseden Jota, "Onun sahadaki dokunuşu gerçekten eşsiz. Rafa Silva ile aynı takımda oynamak bir futbolcu için çok büyük bir artı" ifadelerini kullandı.
"TRANSFERİM SANİYELERLE SUYA DÜŞTÜ"
Röportajda kariyerine dair çarpıcı bir itirafta da bulunan Jota Silva, geçen transfer döneminin son saatlerinde Sporting Lizbon ile masaya oturduğunu doğruladı. Portekiz deviyle her konuda el sıkıştıklarını ancak resmi işlemlerin yetişmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Sporting Lizbon ile her konuda anlaşmıştık ancak bürokratik engelleri aşamadık. Tüm o süreç çok hızlı gelişti ve ne yazık ki transfer saniyelerle suya düştü" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "RAFA SILVA İLE OYNAMAK BÜYÜK BİR ARTI"
Rafa Silva'nın hücum organizasyonlarındaki etkisine ve oyun kurucu özelliklerine vurgu yapan Jota Silva, yetenekli oyuncuya övgüler yağdırdı. Saha içindeki liderliğinden bahseden Jota, "Onun sahadaki dokunuşu gerçekten eşsiz. Rafa Silva ile aynı takımda oynamak bir futbolcu için çok büyük bir artı" ifadelerini kullandı.
"TRANSFERİM SANİYELERLE SUYA DÜŞTÜ"
Röportajda kariyerine dair çarpıcı bir itirafta da bulunan Jota Silva, geçen transfer döneminin son saatlerinde Sporting Lizbon ile masaya oturduğunu doğruladı. Portekiz deviyle her konuda el sıkıştıklarını ancak resmi işlemlerin yetişmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Sporting Lizbon ile her konuda anlaşmıştık ancak bürokratik engelleri aşamadık. Tüm o süreç çok hızlı gelişti ve ne yazık ki transfer saniyelerle suya düştü" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.