19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Milli motosikletçilerimiz, Avrupa sahnesinde

Milli motosikletçiler hafta sonu Avrupa pistlerinde yarışacak. Deniz Öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Çekya ayağında, Kadir Erbay İspanya Superbike Şampiyonası'nda, genç motosikletçiler MotoMini'de mücedele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 10:27 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 10:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçilerimiz, Avrupa sahnesinde
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Türk motosiklet sporcuları, hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki organizasyonlarda mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nda son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken milli motosikletçi Deniz Öncü, Çekya Grand Prix'sinde yarışacak.

ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden Deniz Öncü, organizasyonda bugün serbest antrenmanlara, yarın da sıralama turlarına katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi, 21 Haziran Pazar günü TSİ 13.15'te Moto2'nin 18 turluk Çekya Grand Prix yarışında dereceye girmek için gaza basacak.

KADİR ERBAY, ESBK'NIN ÜÇÜNCÜ AYAĞINDA BOY GÖSTERECEK

Milli motosikletçi Kadir Erbay ise İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) üçüncü ayağında mücadele verecek.

I+DENT Racing Takımı adına Supersport 600 kategorisinde yarışan genç sporcu, Estoril Pisti'nde bugün antrenmanlara çıkacak. Kadir Erbay, yarınki sıralama turlarının ardından TSİ 16.50'de ilk yarışa çıkacak.

Genç sporcu, şampiyonanın Estoril ayağındaki ikinci yarışına ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 14.10'da başlayacak.

TÜRK SPORCULAR MOTOMİNİ'DE DE PİSTE ÇIKACAK

Türk motosiklet sporunun genç yetenekleri de hafta sonu MotoMini Avusturya'da boy gösterecek.

MotoMini Avusturya yarışlarında Berkay Sarıay, Uzay Alp Urcan, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Ali Said Ünal da 20-21 Haziran tarihlerinde Avusturya'da piste çıkacak. Rechnitz Speedarena'da düzenlenecek yarışlarda Berkay Sarıay ile Uzay Alp Urcan 190 cc sınıfında, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Ali Said Ünal ise 160 cc sınıfında gaza basacak.

Aynı tarihlerde gerçekleştirilecek MotoMini İtalya serisinde ise Demir Doğan ve Mikail Sertkaya yarışacak.

MOTOKROSÇULAR BULGARİSTAN'DA YARI FİNAL HEYECANI YAŞAYACAK

Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası yarı finalleri de 20-21 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde düzenlenecek.

Gorna Rositsa Parkuru'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi Uluç Taşöz ve Ömer Kudu temsil edecek. Mert Akkafa ile Ali Akkafa ise Inter Balkan Açık Kupası'nda mücadele edecek.

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