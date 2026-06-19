Beşiktaş, Gedson Fernandes'i geri istiyor

Orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesi sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon başında 20.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rusya temsilcisi Spartak Moskova'ya gönderdiği Gedson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak için düğmeye bastı.
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Portekizli futbolcunun Rusya'daki kariyerinde beklentilerini tam olarak karşılayamadığı ve yoluna farklı bir takımda devam etme fikrini değerlendirdiği iddia edildi. Bu ayrılık ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, 28 yaşındaki eski oyuncularını kadroya katabilmek adına ilk temaslara başladığı ve transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
GALATASARAY DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Deneyimli orta saha oyuncusunun Süper Lig'e olası dönüşü için yalnızca Beşiktaş'ın devrede olmadığı öğrenildi. Türkiye'den başka kulüplerin de ilgisini çeken Gedson Fernandes'i, özellikle Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve transfer ihtimalleri üzerinde durduğu konuşuluyor.
SPARTAK MOSKOVA'DA 9 GOLE KATKI SAĞLADI
Geride bıraktığımız sezonda Spartak Moskova formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu, tüm kulvarlarda toplam 36 resmi karşılaşmada görev aldı. Sahada kaldığı süre boyunca takımının hücum organizasyonlarına destek veren deneyimli oyuncu, sezonu 6 gol ve 3 asistlik performansla tamamladı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RUSYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Portekizli futbolcunun Rusya'daki kariyerinde beklentilerini tam olarak karşılayamadığı ve yoluna farklı bir takımda devam etme fikrini değerlendirdiği iddia edildi. Bu ayrılık ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, 28 yaşındaki eski oyuncularını kadroya katabilmek adına ilk temaslara başladığı ve transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
GALATASARAY DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Deneyimli orta saha oyuncusunun Süper Lig'e olası dönüşü için yalnızca Beşiktaş'ın devrede olmadığı öğrenildi. Türkiye'den başka kulüplerin de ilgisini çeken Gedson Fernandes'i, özellikle Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve transfer ihtimalleri üzerinde durduğu konuşuluyor.
SPARTAK MOSKOVA'DA 9 GOLE KATKI SAĞLADI
Geride bıraktığımız sezonda Spartak Moskova formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu, tüm kulvarlarda toplam 36 resmi karşılaşmada görev aldı. Sahada kaldığı süre boyunca takımının hücum organizasyonlarına destek veren deneyimli oyuncu, sezonu 6 gol ve 3 asistlik performansla tamamladı.