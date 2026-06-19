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Beşiktaş'ta Ndidi'nin talipleri artıyor!

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi, transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz kış transfer döneminde Manchester United'ın da ilgilendiği deneyimli yıldıza Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldiği ve oyuncunun bu ihtimale oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 11:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Ndidi'nin talipleri artıyor!
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Siyah-beyazlı takımın orta sahadaki tecrübeli ismi Wilfried Ndidi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Gösterdiği performansla transfer pazarında yeniden dikkatleri üzerine çeken başarılı ön liberonun, rotasını Orta Doğu'ya çevirebileceği belirtildi. Suudi Arabistan temsilcilerinin radarına giren oyuncuya resmi bir teklif iletildiği aktarıldı.

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Transferin gözde isimleri arasına adını yazdıran Ndidi'nin talipleri artmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere tecrübeli orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın da transfer listesine girmiş ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.



ARABİSTAN FİKRİNE SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan'dan gelen yeni teklifin ardından, deneyimli futbolcunun kariyeriyle ilgili kritik bir karar aşamasında olduğu ifade edildi. Geleceğine yeni bir yön vermeyi planlayan oyuncunun, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürme fikrine oldukça sıcak baktığı ve gelen bu sürpriz teklifi menajeriyle birlikte detaylı bir şekilde değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

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