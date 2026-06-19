Beşiktaş'ta Ndidi'nin talipleri artıyor!

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İNGİLİZ DEVİ DE İSTEMİŞTİ

ARABİSTAN FİKRİNE SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlı takımın orta sahadaki tecrübeli ismi Wilfried Ndidi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Gösterdiği performansla transfer pazarında yeniden dikkatleri üzerine çeken başarılı ön liberonun, rotasını Orta Doğu'ya çevirebileceği belirtildi. Suudi Arabistan temsilcilerinin radarına giren oyuncuya resmi bir teklif iletildiği aktarıldı.Transferin gözde isimleri arasına adını yazdıran Ndidi'nin talipleri artmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere tecrübeli orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın da transfer listesine girmiş ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.Suudi Arabistan'dan gelen yeni teklifin ardından, deneyimli futbolcunun kariyeriyle ilgili kritik bir karar aşamasında olduğu ifade edildi. Geleceğine yeni bir yön vermeyi planlayan oyuncunun, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürme fikrine oldukça sıcak baktığı ve gelen bu sürpriz teklifi menajeriyle birlikte detaylı bir şekilde değerlendirmeye aldığı kaydedildi.