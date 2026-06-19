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Mendy'den 5 milyon euro beklenti!

Trabzonspor, Batista Mendy için gelen teklifleri değerlendirirken oyuncunun satışından en az 5 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 12:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mendy'den 5 milyon euro beklenti!
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Bordo-mavili ekibin 2023 yılında Fransız kulübü Angers'ten 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Batista Mendy'ye çeşitli kulüplerden ilgi olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENDY'YE YOĞUN İLGİ

26 yaşındaki Fransız futbolcu için bazı kulüplerin devrede olduğu belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Karadeniz ekibinin, başarılı orta saha oyuncusunun transferinden zarar etmek istemediği ve bu nedenle belirli bir rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

ALT SINIR BELİRLENDİ

Bordo-mavili yönetimin, Batista Mendy'nin olası satışından minimum 5 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı iddia edildi.

Trabzonspor'un, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerini hızlandırabileceği kaydedildi.

SEVILLA'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak geçiren Batista Mendy, tüm kulvarlarda 30 maça çıktı.

Fransız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, Sevilla formasıyla istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

 

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