Mendy'den 5 milyon euro beklenti!

Bordo-mavili ekibin 2023 yılında Fransız kulübü Angers'ten 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Batista Mendy'ye çeşitli kulüplerden ilgi olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENDY'YE YOĞUN İLGİ
26 yaşındaki Fransız futbolcu için bazı kulüplerin devrede olduğu belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
Karadeniz ekibinin, başarılı orta saha oyuncusunun transferinden zarar etmek istemediği ve bu nedenle belirli bir rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.
ALT SINIR BELİRLENDİ
Bordo-mavili yönetimin, Batista Mendy'nin olası satışından minimum 5 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı iddia edildi.
Trabzonspor'un, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerini hızlandırabileceği kaydedildi.
SEVILLA'DA KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak geçiren Batista Mendy, tüm kulvarlarda 30 maça çıktı.
Fransız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, Sevilla formasıyla istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
26 yaşındaki Fransız futbolcu için bazı kulüplerin devrede olduğu belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
Karadeniz ekibinin, başarılı orta saha oyuncusunun transferinden zarar etmek istemediği ve bu nedenle belirli bir rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.
ALT SINIR BELİRLENDİ
Bordo-mavili yönetimin, Batista Mendy'nin olası satışından minimum 5 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı iddia edildi.
Trabzonspor'un, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerini hızlandırabileceği kaydedildi.
SEVILLA'DA KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak geçiren Batista Mendy, tüm kulvarlarda 30 maça çıktı.
Fransız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, Sevilla formasıyla istikrarlı performansıyla dikkat çekti.