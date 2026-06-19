Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, genç yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Amara Diouf transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Sarı-lacivertlilerin, Senegal futbolunun parlayan yeteneğiyle 2030 yılına kadar anlaşma sağladığı ve yetiştirme bedeli konusunda da uzlaşmaya vardığı öğrenildi. İstanbul'a gelen genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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Tarafların 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılmasının beklendiği belirtildi.
SAKATLIĞINI ATLATTI
Bir süredir ciddi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Amara Diouf, iyileşme sürecini tamamladı ve yeniden antrenmanlara başladı.
Genç yıldızın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla sahalara dönmesinin planlandığı ifade edildi.
"YENİ MANE" OLARAK GÖSTERİLİYOR
Senegal'in 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 5 gol atan Amara Diouf, organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.
Teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve potansiyeliyle dikkat çeken genç futbolcu, ülkesinde birçok futbol otoritesi tarafından "geleceğin Sadio Mane'si" olarak gösteriliyor.
Sarı-lacivertlilerin, Senegal futbolunun parlayan yeteneğiyle 2030 yılına kadar anlaşma sağladığı ve yetiştirme bedeli konusunda da uzlaşmaya vardığı öğrenildi. İstanbul'a gelen genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
5 YILLIK İMZA GELİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcuyla uzun süredir devam eden görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.
Tarafların 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılmasının beklendiği belirtildi.
SAKATLIĞINI ATLATTI
Bir süredir ciddi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Amara Diouf, iyileşme sürecini tamamladı ve yeniden antrenmanlara başladı.
Genç yıldızın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla sahalara dönmesinin planlandığı ifade edildi.
"YENİ MANE" OLARAK GÖSTERİLİYOR
Senegal'in 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 5 gol atan Amara Diouf, organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.
Teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve potansiyeliyle dikkat çeken genç futbolcu, ülkesinde birçok futbol otoritesi tarafından "geleceğin Sadio Mane'si" olarak gösteriliyor.