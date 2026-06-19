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Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Senegal'in yıldız adayı Amara Diouf'un yetiştirme bedeli konusunda anlaşma sağlarken genç oyuncunun 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 12:42 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 13:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
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Fenerbahçe, genç yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Amara Diouf transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Sarı-lacivertlilerin, Senegal futbolunun parlayan yeteneğiyle 2030 yılına kadar anlaşma sağladığı ve yetiştirme bedeli konusunda da uzlaşmaya vardığı öğrenildi. İstanbul'a gelen genç oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
5 YILLIK İMZA GELİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcuyla uzun süredir devam eden görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.

Tarafların 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılmasının beklendiği belirtildi.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Bir süredir ciddi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Amara Diouf, iyileşme sürecini tamamladı ve yeniden antrenmanlara başladı.

Genç yıldızın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla sahalara dönmesinin planlandığı ifade edildi.

"YENİ MANE" OLARAK GÖSTERİLİYOR

Senegal'in 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 5 gol atan Amara Diouf, organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

Teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve potansiyeliyle dikkat çeken genç futbolcu, ülkesinde birçok futbol otoritesi tarafından "geleceğin Sadio Mane'si" olarak gösteriliyor.

 

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