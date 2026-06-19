Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Türkiye, organizasyonda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım, Almanya'ya en son 2020'de yenildi.
VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Türkiye, organizasyonda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım, Almanya'ya en son 2020'de yenildi.