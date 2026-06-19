19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Okan Buruk: "Singo 60 milyon Euro'ya gider!"

Okan Buruk, Wilfried Singo'ya gelen teklifi açıkladı. Galatasaray'ın başarılı hocası "Singo'nun Dünya Kupası performansı kalitesini gösterdi. Avrupa'da birçok kulübün radarında. 60 milyon euroya giderse ben şaşırmam" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 12:10
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Singo 60 milyon Euro'ya gider!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında sarı kırmızılı kulübün Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo'ya övgüler yağdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli teknik adam, Fildişi formasıyla Fransa ile yapılan hazırlık maçında ve Dünya Kupası'nda Ekvador karşılaşmasında kalitesini ortaya koyan ve bütün dikkatleri üzerine çeken Singo için konuşan Buruk "Bir Liverpool maçı oynadı ki, kalitesini gösterdi. Bizde çok iyi başlamıştı ama sakatlıklar yaşadı. Bu yüzden de beklenen süreleri alamadı. Ama Singo potansiyeli çok fazla olan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

NAPOLİ YİNE PUSUDA

Singo'nun Dünya Kupası'ndaki formunun kendisini şaşırtmadığını söyleyen Okan Buruk "Dünya Kupası'nın ardından bir büyük kulüp gelip serbest kalma bedeli 60 milyon euroyu ödeyip alırsa şaşırmayın! Çünkü Singo, Avrupa'da birçok kulübün radarında olan bir oyuncu. Kaldı ki çok pozitif ve saha dışında da çok büyük artı sağlayan bir oyuncu. Onu aldığım için hiç pişman olmadım! Dilerim bizimle olur ve yeni sezonda nelere imza atabileceğini herkes görür" dedi.

Singo'yu geçen sene de isteyen Napoli'nin yıldız oyuncu için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.