Katar 9 kişi kaldı, Kanada şov yaptı
Katar'ın 9 kişi kaldığı maçta Kanada, 6-0'lık skorla kazandı ve Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Jonathan David, 45+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi.
Katar, 53. dakikada Assim Modibo'nun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Bu pozisyonda Kanadalı futbolcu Ismael Kone'nin ayağı kırıldı.
64. dakikada Nathan Saliba farkı 4'e çıkardı. 75. dakikada Muhammed Al Mannai'nin kendi kalesine golüyle fark arttı.
Jonathan David, 90+2. dakikada hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.
KANADA, GRUP LİDERLİĞİNE YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Kanada, 4 puanla grup liderliğine yükseldi. Katar ise 1 puanla son sırada kaldı.
Kanada, son hafta İsviçre ile karşılaşacak. Katar ise Bosna Hersek ile mücadele edecek.
Stat: BC Place Vancouver
Hakemler: Cristian Garay, Jose Retamal, Miguel Rocha (Şili)
Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles (Dk. 71 Shaffelburg), Cornelius (Dk. 46 Bombito), Laryea, Buchanan (Dk. 83 Sigur), Eustaquio, Kone (Dk. 57 Saliba), Ahmed (Dk. 71 Oluwaseyi), David, Larin
Katar: Abunada, Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Ahmad, Gaber (Dk. 46 Almanai), Madibo, Laye, Junior (Dk. 46 Fathy) (Dk. 87 Mendes), Afif, Abdurisag (Dk. 40 Al Brake)
Goller: Dk. 16 Larin, Dk. 29, 45+3 ve 90+2 David, Dk. 64 Saliba, Dk. 75 Almanai (kendi kalesine) (Kanada)
Sarı kartlar: Dk. 9 Cornelius (Kanada), Dk. 64 Fathy (Katar)
Kırmızı kartlar: Dk. 33 Ahmad, Dk. 53 Madibo (Katar)
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|Av.
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|1
|ABD
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|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
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|2
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|3
|3
|Türkiye
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|0
|2
|-2
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|4
|Paraguay
|1
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|1
|4
|-3
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|Av.
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|1
|Meksika
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|0
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|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
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|2
|2
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|3
|Çekya
|2
|0
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|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
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|1
|1
|1
|3
|-2
|1
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Kanada
|2
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|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0