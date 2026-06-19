Beşiktaş, Djibril Sow için Sevilla'nın kapısını çaldı

Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını İspanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Sevilla forması giyen İsviçreli futbolcu Djibril Sow için bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya ulaşan teklif yaptığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFERDE RESMİ TEKLİF İDDİASI
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezon kadrosunu şekillendirmek isteyen Beşiktaş, orta saha hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar için İspanya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Habere göre Beşiktaş, Sevilla'da forma giyen Djibril Sow için resmi teklifini iletti. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 5 milyon Euro'yu aşan sabit ödeme ve bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir paket sunduğu öne sürüldü.
SEVILLA SATIŞA SICAK BAKIYOR
Maaş limiti nedeniyle kadrosunda oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın, Djibril Sow'un ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Ancak Endülüs temsilcisinin, bonusların tamamını garanti ödemeye çevirmek istediği aktarıldı.
Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza'nın, İsviçreli futbolcunun takımda kalmasını istediği kaydedilirken, transferde son kararın oyuncuya bırakıldığı ifade edildi.
SÜREÇ TEMMUZ ÖNCESİ NETLEŞEBİLİR
Sevilla cephesinin, temmuz ayında başlayacak sağlık kontrolleri öncesinde Djibril Sow'un geleceğinin netleşmesini istediği belirtildi. Beşiktaş'ın ise orta sahaya dinamizm katacak deneyimli oyuncu için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Djibril Sow, geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 35 maça çıktı. İsviçreli orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezon kadrosunu şekillendirmek isteyen Beşiktaş, orta saha hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar için İspanya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Habere göre Beşiktaş, Sevilla'da forma giyen Djibril Sow için resmi teklifini iletti. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 5 milyon Euro'yu aşan sabit ödeme ve bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya ulaşabilecek bir paket sunduğu öne sürüldü.
SEVILLA SATIŞA SICAK BAKIYOR
Maaş limiti nedeniyle kadrosunda oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın, Djibril Sow'un ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Ancak Endülüs temsilcisinin, bonusların tamamını garanti ödemeye çevirmek istediği aktarıldı.
Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza'nın, İsviçreli futbolcunun takımda kalmasını istediği kaydedilirken, transferde son kararın oyuncuya bırakıldığı ifade edildi.
SÜREÇ TEMMUZ ÖNCESİ NETLEŞEBİLİR
Sevilla cephesinin, temmuz ayında başlayacak sağlık kontrolleri öncesinde Djibril Sow'un geleceğinin netleşmesini istediği belirtildi. Beşiktaş'ın ise orta sahaya dinamizm katacak deneyimli oyuncu için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Djibril Sow, geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 35 maça çıktı. İsviçreli orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.