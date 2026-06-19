İsmail Kartal geldi, Jorge Jesus detayı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün, Kartal'a imza attırmadan önce Jorge Jesus ile de temas kurduğu ve Portekizli teknik adamla görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.
"KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK"
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal kararı öncesinde Jorge Jesus ile görüştüğü, ancak Portekizli teknik adamın Dünya Kupası'nı beklemek istemesi nedeniyle anlaşmanın sağlanamadığı öne sürüldü.
Portekizli çalıştırıcı ilk görüşmede sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaksa da ardından "Dünya Kupası'nı bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar bir araya geliriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın bu gelişmenin üzerine "Biz 22 Haziran'da sezonu açacağız. Bu yüzden kaybedecek bir günümüz yok" diyerek Jesus'a kapıları kapattığı ifade edildi.
TERCİH KARTAL OLDU
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetiminin rotasını İsmail Kartal'a çevirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli teknik adamla birkaç gündür görüşmeler yürüttüğü ve tarafların kısa sürede anlaşma sağladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, dün yaptığı resmi açıklamayla İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu.
"KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK"
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal kararı öncesinde Jorge Jesus ile görüştüğü, ancak Portekizli teknik adamın Dünya Kupası'nı beklemek istemesi nedeniyle anlaşmanın sağlanamadığı öne sürüldü.
Portekizli çalıştırıcı ilk görüşmede sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaksa da ardından "Dünya Kupası'nı bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar bir araya geliriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın bu gelişmenin üzerine "Biz 22 Haziran'da sezonu açacağız. Bu yüzden kaybedecek bir günümüz yok" diyerek Jesus'a kapıları kapattığı ifade edildi.
TERCİH KARTAL OLDU
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetiminin rotasını İsmail Kartal'a çevirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli teknik adamla birkaç gündür görüşmeler yürüttüğü ve tarafların kısa sürede anlaşma sağladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, dün yaptığı resmi açıklamayla İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu.