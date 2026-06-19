Risacher: 'Bu sezon benim için hayal kırıklığıydı'

Atlanta Hawks'ın genç forveti Zaccharie Risacher, geride kalan sezonun kendisi açısından oldukça zor geçtiğini belirtirken, buna rağmen NBA'deki geleceğine ve kendi yeteneklerine olan inancını koruduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2024 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimi olan Risacher, sezon boyunca aldığı sürenin giderek azalmasının kendisi için büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.
"Benim için oldukça hayal kırıklığı yaratan bir sezondu çünkü aldığım süre giderek azaldı."
Genç oyuncu, forma süresindeki düşüşün nedenleri konusunda teknik ekiple iletişimin her zaman yeterince net olmadığını ve bu durumun kafasını karıştırdığını da dile getirdi.
Sezona ilk beşte başlayan Risacher'ın rolü zamanla önemli ölçüde küçüldü. Hawks'ın playoffların ilk turunda elendiği dönemde ise Fransız oyuncu neredeyse rotasyonun dışında kalmış durumdaydı.
Ancak Risacher, yaşadığı bu sürecin moralini bozmasına izin vermediğini ve odağını kendi gelişimine çevirdiğini söyledi.
"Zorluklara rağmen ilerlemeye devam ettiğimden emin olmak için daha çok kendime odaklanmam gerekiyordu," diyen Risacher, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben NBA sahalarında olmayı hak eden bir oyuncuyum. Bundan hiçbir şüphem yok. Kendime güveniyorum."
"Benim için oldukça hayal kırıklığı yaratan bir sezondu çünkü aldığım süre giderek azaldı."
Genç oyuncu, forma süresindeki düşüşün nedenleri konusunda teknik ekiple iletişimin her zaman yeterince net olmadığını ve bu durumun kafasını karıştırdığını da dile getirdi.
Sezona ilk beşte başlayan Risacher'ın rolü zamanla önemli ölçüde küçüldü. Hawks'ın playoffların ilk turunda elendiği dönemde ise Fransız oyuncu neredeyse rotasyonun dışında kalmış durumdaydı.
Ancak Risacher, yaşadığı bu sürecin moralini bozmasına izin vermediğini ve odağını kendi gelişimine çevirdiğini söyledi.
"Zorluklara rağmen ilerlemeye devam ettiğimden emin olmak için daha çok kendime odaklanmam gerekiyordu," diyen Risacher, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben NBA sahalarında olmayı hak eden bir oyuncuyum. Bundan hiçbir şüphem yok. Kendime güveniyorum."