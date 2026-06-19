Paris Saint-Germain'in Faslı savunma oyuncusu Achraf Hakimi, Mart 2023'ten bu yana suçlandığı tecavüz soruşturmasıyla ilgili hakim karşısına çıkacak.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Fransız basınından alınan bilgilerde soruşturma; 24 yaşındaki bir kadının, Hakimi ile sosyal medya üzerinden tanıştıktan sonra evinde tecavüze uğradığı suçlamasına dayanıyor. Şubat 2026 tarihinde bu soruşturma kapsamında hakim kararı ile yargılanmasına karar verildi.
Faslı futbolcunun soruşturma hakiminin kararına itirazını değerlendiren Versailles Temyiz Mahkemesi, 19 Haziran Cuma günü yapmış olduğu açıklamada "Ön soruşturma ve adli soruşturma sırasında yapılan incelemeler, soruşturma dairesinin oyuncu aleyhinde yeterli delil olduğu ve Hauts-de-Seine bölge ceza mahkemesinde yargılanmasını haklı çıkaracak nitelikte olduğu sonucuna varmasına yol açmıştır" diyerek yargılamanın başlayacağını duyurdu.
''SONUNDA KONUŞABİLECEĞİM''
Kararı aldıktan sonra Achraf Hakimi, X platformu üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda ise; ''Adalet, gözlerimin içine bakarak dedi ki; 'Eğer tanınmış biri olmasaydınız, böyle bir dava hiç açılmazdı.' Yıllarca susmayı seçtim. Onurlu kalmak, sabırlı olmak ve adalete güvenmekle doğru kararların alınacağına inandım. Bugün, benim hikayem olmayan bir hikaye, aileme, hayatıma ve en önemlisi gerçeğe zarar vererek anlatılıyor. Bazen kendimi kolay bir hedef haline gelmiş gibi hissediyorum. Bu davayı ilk günden beri bekliyorum. Ve artık onu sabırsızlıkla bekliyorum. Sonunda konuşabileceğim'' ifadelerini kullandı.
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.