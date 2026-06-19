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Bologna'nın yeni başantrenörü Alex Mumbru oldu

Virtus Bologna'da başantrenörlüğe Alex Mumbru getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bologna'nın yeni başantrenörü Alex Mumbru oldu
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Euroleague ekiplerinden Virtus Bologna'da başantrenörlüğe Alex Mumbru getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya kulübünden yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstelenen 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mumbru, başantrenörlüğe 2018'de profesyonel kariyerini noktaladığı Bilbao Basket'te başladı. Dört sene Bask temsilcisinde görev yapan 47 yaşındaki başantrenör, 2022-2024 yıllarında Valencia Basket'i çalıştırdı.

Alex Mumbru, 2024'ten bu yana başantrenörlüğünü yaptığı Almanya Milli Takımı ile 2025 EuroBasket'te altın madalya kazandı.

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