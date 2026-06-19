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Altay'da şirket çıkmazı

Altay'da 2024 yılında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile ilgili sorunlar meydana geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 17:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da şirket çıkmazı
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3'üncü Lig temsilcisi Altay'a yatırımcı olarak Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin talip olmasının ardından gözler şirketleşme çalışmalarına çevrilirken, siyah-beyazlı camia tarafından 2024 yılında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Altay'ın 29 Mayıs 2024'te yapılan olağanüstü genel kurulunda kulüp yönetimine futbol şubesinin yarışmacı haklarını bu şirkete devretme yetkisi verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk olarak camiadan Kenan Duymazoğlu ve Cemil Kaya önderliğinde kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisseleri 2025 haziran ayında eski başkan Yüksel Gürüz'ün yönetimdeki oğlu Görkem Gürüz'e devredildi. Şirketin son devri ise 2025'in temmuz ayında Yüksel Gürüz yönetimini dışarıdan destekleyen Vahdettin Heyal'e gerçekleşti. Heyal'in şu an şirketin hisselerini kulüp yönetimine vermediği, devir işlemi yapılabilmesi için yeni bir şirket kurulması gerekebileceği ifade edildi.

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