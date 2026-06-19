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Göztepe'ye bir Brezilyalı golcü daha: Andre Henrique

Göztepe, Gremio'nun 24 yaşındaki forveti Andre Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 18:06
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Göztepe'ye bir Brezilyalı golcü daha: Andre Henrique
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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde Brezilya ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı golcü Andre Henrique'nin imzasını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe'nin futbolcu için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ortaya çıkarken, Henrique son olarak Brezilya ekibi Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giymişti.

Brezilya ekibinde 86 maça çıkan Henrique, 12 gol atarken 5 asist yaptı.

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