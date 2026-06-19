19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Podolski'den Fenerbahçe sözleri: "Emeklilik bekleyebilir"

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski, sarı-lacivertlilerle oynanacak eşleşme hakkında paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 19:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Podolski'den Fenerbahçe sözleri: 'Emeklilik bekleyebilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski, sarı-lacivertlilerle oynanacak eşleşme hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Futbol bazen garip ve komik olabiliyor. Gornik Zabrze'nin sahibi olarak çıkacağım ilk resmî maç Türkiye'de, Fenerbahçe'ye karşı olması ayrı bir anlam taşıyor. 

Futbolun en büyük derbilerinden birinin parçası olmuş ve Galatasaray'ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an. Belki de emeklilik biraz daha bekleyebilir; kramponları yeniden giyip sahaya dönme ve bir kez daha mücadele etme zamanı gelmiştir!"
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.