Fenerbahçe'den üç yıllık imza: Vedat Muriqi

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmeleri için prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muric'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 1994 doğumlu oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığı belirtilerek "Golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin yanı sıra futbol direktörü Oğuz Çetin'in de yer aldığı açıklamada belirtildi.
Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yönetici Mustafa Çağlar, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.
VEDAT MURIQI: "YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı. Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.
KARİYERİ
Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca ile Mbappe'nin ardından 23 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.
Kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmiş oyuncu Türkiye'ye geri döndü.
Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin yanı sıra futbol direktörü Oğuz Çetin'in de yer aldığı açıklamada belirtildi.
Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yönetici Mustafa Çağlar, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.
VEDAT MURIQI: "YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı. Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.
KARİYERİ
Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca ile Mbappe'nin ardından 23 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.
Kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmiş oyuncu Türkiye'ye geri döndü.